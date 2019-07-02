Didem İnselel'den Fox TV dizisine icra davası

'Kavak Yelleri' ve 'O Hayat Benim' dizilerinden tanıdığımız ve en son 'İstanbullu Gelin' adlı dizide rol alan oyuncu Uğur Didem İnselel, 'Dayan Yüreğim' adlı dizideki oyunculuk ücretini tam alamadığı için yapımcı Öykü Film Yapım şirketiyle mahkemelik oldu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre; taraflar arasında 15 Aralık 2016 tarihinde 'Dayan Yüreğim' adlı dizide oynaması için oyunculuk sözleşmesi imzalandı. Uğur Didem İnselel, oyunculuk görevini başarıyla yerine getirdi ve ücreti olan 159 bin 250 lirayı davalı yapım şirketinden istedi. Ancak Öykü Film Yapım ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti., oyuncuya sadece 60 bin 250 liralık ödeme yaptı. İnselel de geriye kalan 101 bin 132 liralık alacağı için İstanbul 11. İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlattı.

Ancak davalı yapım şirketi icra takibine itiraz edince takip durdu. Uğur Didem İnselel de takibin durması üzerine itirazın iptali istemiyle dava açtı. Ayrıca davalı yapım şirketi aleyhine yüzde 20 icra-inkar tazminatına hükmedilmesini istedi.

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