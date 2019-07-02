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’in kemikleri sızlıyor! Günaydın adım adım Bodrum’u dolaşıyor

Türkiye’de tatil denince akla gelen ilk adreslerden biri Bodrum. Dolayısıyla bu tatil beldesi, ilgiyi, hizmeti hak ediyor. Ancak merkeze 500 metre uzaklıktaki Bardakçı Koyu’ndaki 200 metrekarelik plaj, bakımsızlık içinde. Halk bu duruma büyük tepki gösteriyor. Yan otelden atılan çöpler ve şişeler yüzünden pislik içinde denize girdiklerini söyleyen bir Bodrumlu, “, her yaz bu koyda denize girerdi. Eskiden buralar çok bakımlıydı. Şimdi ise Paşa’nın kemiklerini sızlatacak durumda” diyor.

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:48
Zeki Müren’in kemikleri sızlıyor! Günaydın adım adım Bodrum’u dolaşıyor

Bodrumlular, Bardakçı Koyu'nda çöplerin içinde denize girmekten şikayetçi: "Bodrum Belediyesi, 'in kemiklerini sızlatıyor. Burası Paşa'nın en sevdiği ve denize girdiği yerdi"

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Zeki Müren’in kemikleri sızlıyor! Günaydın adım adım Bodrum’u dolaşıyor
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