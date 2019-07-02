Zeki Müren’in kemikleri sızlıyor! Günaydın adım adım Bodrum’u dolaşıyor
Türkiye’de tatil denince akla gelen ilk adreslerden biri Bodrum. Dolayısıyla bu tatil beldesi, ilgiyi, hizmeti hak ediyor. Ancak merkeze 500 metre uzaklıktaki Bardakçı Koyu’ndaki 200 metrekarelik plaj, bakımsızlık içinde. Halk bu duruma büyük tepki gösteriyor. Yan otelden atılan çöpler ve şişeler yüzünden pislik içinde denize girdiklerini söyleyen bir Bodrumlu, “Zeki Müren, her yaz bu koyda denize girerdi. Eskiden buralar çok bakımlıydı. Şimdi ise Paşa’nın kemiklerini sızlatacak durumda” diyor.