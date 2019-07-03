Acının fotoğrafı

Çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yağmur Sarnıç, önceki gün çocuklarının elinden alınmasıyla şok yaşadı.

Çocuklarının velayetini kaybeden Emre Aşık'ın eski karısı Yağmur Sarnıç böyle sinir krizi geçirdi Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla çiftin 6 yaşındaki oğlu ile 2.5 yaşındaki kızları babaya, 1.5 yaşındaki en küçük kızın geçici velayeti ise anneye verildi. Önceki gün haciz memurları ve polis eşliğinde Sarnıç'ın oturduğu Arnavutköy'deki siteye gidildi. Sitede Yağmur Sarnıç-Emre Aşık çiftinin üç çocuğunun haciz kararıyla birbirinden ayrılmasıyla ilgili büyük dram yaşandı. İki çocuğun babaya teslimi sırasında Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı. Görüntüler, Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz'da yayınlandı. Sarnıç'ın avukatı Levent Karakoç şunları söyledi: "Mahkeme kararının çocuk teslimine ilişkin ihtiyati tedbir kararı hukuka aykırıdır. Mahkeme, Gaziosmanpaşa'da Yağmur Sarnıç'a açılan dava nedeniyle iki çocuğun velayetini babaya verdi. Ancak Yağmur Sarnıç'ın çocukları dövdüğüne dair hiçbir rapor yok. Bilirkişi incelemesi yapılmadan sadece tek taraflı tanık beyanıyla dava açıldı. Biz geçici velayet kararına itiraz ettik. Hakimin reddini talep ettik. Mahkeme bu kararı vererek kardeşi kardeşten ayırdı. Şu anda anne bir travma yaşıyor. Evlatları polisler tarafından annenin elinden koparılmıştır. İşlem sırasında müvekkilin tepkileri de hukuka uygun olan tepkilerdir." Çocukları elinden alınan Sarnıç, şöyle konuştu: "Yalancı şahitlerle çocuklarımı benden aldılar, kardeşlerin birbirinden ayrılmasına sebep oldular. Madem böyle bir şey varsa neden küçük çocuğum bende kalıyor? Tek amaç; aldığım nafaka ve alacağım tazminat. Bu tazminatın miktarını açıklayacağım. Açıkladığımda nasıl şeytan olduklarını göreceksiniz" dedi. ÇOCUKLARI ALMAMIZ BEŞ SAAT SÜRDÜ

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, çocukların alınması sürecini şöyle anlattı: "Geçen hafta sonu çocukları almaya gittik. Ancak anne vermeyince pazartesi günü polisler ve pedagog eşliğinde çocukları aldık. Onları almamız beş saat sürdü. O sırada anne; beni, polisleri, icra memurlarını ve pedagogu hırpaladı. Kollarımı tırmaladı. Bana 'Şerefsiz, köpek, çirkin, şeytanın avukatı, seni öldüreceğim' diyerek hakaret ve tehdit etti. Ben ve arkadaşlarım darp raporu aldık. Baba şu an çocuklarıyla çok mutlu."