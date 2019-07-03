Son Dakika Haberi: Emre Aşık’tan ilk açıklama geldi! Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirmişti!

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Emre Aşık, geçtiğimiz gün bakıcısından şiddet gören kızının videosundan sonra açtığı davada 3 çocuğunun velayetini almıştı. Hatta çocukları evden alırken Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirmişti. Emre Aşık'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

EMRE AŞIK ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ ALMIŞTI

Son haftalarda magazin gündemini meşgul eden Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç ilişkisinde gelişmeler bitmiyor. Son olarak çocuğunun bakıcısı tarafından şiddet gördüğü görüntülerin ortaya çıkmasıyla Emre Aşık çocuklarının velayetini almıştı.