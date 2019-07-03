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: ’tan ilk açıklama geldi! sinir krizi geçirmişti!

, ilişkisinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emre Aşık’ın çocuklarını evden alırken anne Yağmur Sarnıç’ın sinir krizi geçirdiği anlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olayın ardından Emre Aşık’tan son dakika açıklaması geldi. Magazin gündeminin en çok tartışılan konusu olan Emre Aşık, Yağmur Sarnıç ilişkisinde gelişmeler bitmiyor. Son olarak çocuğunun bakıcısı tarafından şiddet gördüğü görüntülerin ortaya çıkmasıyla Emre Aşık çocuklarının velayetini almıştı. Çocukları evden alınırken anne Yağmur Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansımıştı. Konu hakkında sessiz kalan Emre Aşık bugün bir açıklama yaptı. İşte Emre Aşık’ın yaptığı o açıklama.

Giriş Tarihi: 3.7.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 14:35
Son Dakika Haberi: Emre Aşık’tan ilk açıklama geldi! Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirmişti!

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, geçtiğimiz gün bakıcısından şiddet gören kızının videosundan sonra açtığı davada 3 çocuğunun velayetini almıştı. Hatta çocukları evden alırken sinir krizi geçirmişti. Emre Aşık'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

EMRE AŞIK ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ ALMIŞTI

Son haftalarda magazin gündemini meşgul eden Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç ilişkisinde gelişmeler bitmiyor. Son olarak çocuğunun bakıcısı tarafından şiddet gördüğü görüntülerin ortaya çıkmasıyla Emre Aşık çocuklarının velayetini almıştı.

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Son Dakika Haberi: Emre Aşık’tan ilk açıklama geldi! Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirmişti!
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