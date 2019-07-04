Lindsay Lohan, Burak Yeter aşığı çıktı

Son yıllarda büyük çıkış yakalayan ünlü DJ Burak Yeter, 'La Casa De Papel' dizisine yaptığı şarkıyla tüm dünyada Türk rüzgarı estirmeye devam ediyor. ABD'li Hollywood yıldızı Lindsay Lohan da önceki gün Instagram hesabından Yeter'in şarkısını paylaştı. Tatil için Mikanos'u tercih eden Lohan, bir yandan tatil pozları paylaştı, bir yandan da Burak Yeter dinledi. Lohan'ın İnstagram sayfasına yorum yazanlardan biri de İvana Sert oldu. İkilinin karşılıklı yorumlaşması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.



İSTANBUL'A AŞIK OLDU

Victoria's ?Secret mankenlerinden İsveçli Elsa Hosk, İstanbul'a geldi ve ilk olarak İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı. Baran Süzer'in sahibi olduğu Dolmabahçe'deki Ritz Carlton İstanbul Otel'de kalan Hosk, sosyal medya hesabından 'İstanbul, Love this City' yazarak fotoğraf paylaştı. 5.4 milyon takipçisi olan Hosk, kaldığı odadan çektiği görüntüleri ve gezdiği yerleri canlı yayında paylaşarak İstanbul'un tanıtımını yaptı. Hosk ayrıca otelin sonsuzluk havuzunda poz verdi. 2015 yılından beri podyumda yürüyen İsveçli model, 2018 Victoria's Secret şovunda bir milyon dolarlık en pahalı sutyeni tanıtan model olmuştu.

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