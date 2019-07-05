İşte Mesut Özil ve ekibinin sırrı

Yeni evli Mesut Özil'in Çeşme'deki kalabalık ekibi bakın kimler çıktı... Adları 'Haramiler'e çıkan ekip, meğer yıldız futbolcunun en yakın dostlarıymış. Özil; şoföründen kuaförüne, çocukluk arkadaşından menajerine herkesi toplayıp her yıl tatile götürüyormuş. Bu yıl Çeşme'yi seçen ekip, en iyi otellerde ve mekanlarda ağırlanmış. Mesut, kimsenin elini cebine attırmamış. Özil, dostları için her yıl farklı bir tatil yeri seçiyormuş. Bakalım ünlü oyuncu gelecek yıl arkadaşlarını nereye tatile götürüp onların gönlünü alacak...

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