Haberler > Günaydın Haberleri > İşte Mesut Özil ve ekibinin sırrı

İşte ve ekibinin sırrı

’in tatilinde yanından hiç ayırmadığı kalabalık erkek grubunun sırrını GÜNAYDIN çözdü. Ünlü futbolcu meğer her yıl kuaföründen şoförüne, menajerinden mahalle arkadaşına kadar çevresindeki en yakın dostlarını tatile götürüyormuş

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019
İşte Mesut Özil ve ekibinin sırrı

Yeni evli Mesut Özil'in Çeşme'deki kalabalık ekibi bakın kimler çıktı... Adları 'Haramiler'e çıkan ekip, meğer yıldız futbolcunun en yakın dostlarıymış. Özil; şoföründen kuaförüne, çocukluk arkadaşından menajerine herkesi toplayıp her yıl tatile götürüyormuş. Bu yıl Çeşme'yi seçen ekip, en iyi otellerde ve mekanlarda ağırlanmış. Mesut, kimsenin elini cebine attırmamış. Özil, dostları için her yıl farklı bir tatil yeri seçiyormuş. Bakalım ünlü oyuncu gelecek yıl arkadaşlarını nereye tatile götürüp onların gönlünü alacak...

Ebru Gündeş’in makyajsız hali çok merak ediyordu! İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Mesut Özil ve ekibinin sırrı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN