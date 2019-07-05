Haldun Dormen’den haber var! Haldun Dormen’in sağlık durumu nasıl?
Usta sanatçı Haldun Dormen, uyluk kemiği kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalesi yapılan 91 yaşındaki Haldun Dormen’in sağlık durumunun iyi olduğu söylendi. Uyluk kemiği kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Haldun Dormen’in ayağa kalktı ve yürüteç yardımı ile yürüdüğü belirtildi. İşte Haldun Dormen’in sağlık durumuyla ilgili bütün ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 5.7.2019 14:44Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 15:06
Türk sinema ve tiyatrosunun önemli ismi Haldun Dormen, 2 Temmuz'da uyluk kemiği kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.