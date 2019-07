Türk oyuncu Alper Atak Game of Thrones'ta rol alacak! Alper Atak kimdir?

17 Nisan 2011 yılında ilk bölümüyle ekranlara gelen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi kısa zamanda dünyanın dört bir yanından hayran kitlesine ulaştı. Öyle ki 19 Mayıs 2019'daki final bölümü dünyanın her yerinde izlendi. Final bölümünde hayal kırıklığı yaratsa da Game of Thrones sinema filmi gümbür gümbür geliyor. Türk oyuncu Alper Atak da bu sinema filminde rol alacak. Alper Atak kimdir ve nereli? Türk oyuncu Atak daha önce TRT'nin reyting rekorları kıran dizileri Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde de rol almıştı.