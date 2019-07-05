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Türk oyuncu 'ta rol alacak! ?

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'un sinema filminde bir Türk oyuncu rol alacak! Daha önce ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde de rol alan , finali yapılan ve sinema filmi çekilecek Game of Thrones'ta yer alacak. Bu bilgiler ışığında ? sorusu sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Emilia Clarke, Maisie Williams, Sophie Turner ve Kit Harington gibi isimler dizinin başrol oyuncuları arasında yer alıyordu.

Giriş Tarihi: 5.7.2019 14:33
Türk oyuncu Alper Atak Game of Thrones'ta rol alacak! Alper Atak kimdir?

17 Nisan 2011 yılında ilk bölümüyle ekranlara gelen (Taht Oyunları) dizisi kısa zamanda dünyanın dört bir yanından hayran kitlesine ulaştı. Öyle ki 19 Mayıs 2019'daki final bölümü dünyanın her yerinde izlendi. Final bölümünde hayal kırıklığı yaratsa da Game of Thrones sinema filmi gümbür gümbür geliyor. Türk oyuncu da bu sinema filminde rol alacak. ve nereli? Türk oyuncu Atak daha önce TRT'nin reyting rekorları kıran dizileri ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde de rol almıştı.

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Türk oyuncu Alper Atak Game of Thrones'ta rol alacak! Alper Atak kimdir?
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