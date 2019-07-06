Didem Balçın estetik sonrası tanınmaz hale gelmişti! Didem Balçın’ı yakan güzellik merkezi…
Oyuncu Didem Balçın, yüzünde yanıklar oluşmasına yol açan estetik merkezinden şikayetçi oldu. Sahte doktor çalıştıran merkez kapatıldı, sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Oyuncu Didem Balçın; yaptırdığı estetik uygulama sonrası yüzünde yaralar oluşunca, İstanbul Şişli’de bulunan güzellik merkezinden şikayetçi olmuştu. Balçın, kendisine estetik yapan ve İranlı olduğu söylenen kişinin aslında doktor olmadığını fark edip savcılığa başvurmuştu. Savcılığın soruşturması devam ederken, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı incelemede, estetik merkezinde sahte doktorların çalıştırıldığı belirlendi. Önce merkeze para cezası kesildi, ardından da bir ay süreyle hizmete kapatıldı. Estetik merkezinin sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.