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Herkes yine Şeyma Subaşı’nı konuşuyor! Şeyma Subaşı’nın ilk kitabından ne kadar kazandığı ortaya çıktı
Herkes yine Şeyma Subaşı’nı konuşuyor! Şeyma Subaşı’nın ilk kitabından ne kadar kazandığı ortaya çıktı
'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Şeyma Subaşı'nın ilk kitabından ne kadar kazandığı da ortaya çıktı. Hayat hikayesini anlattığı 5 editör tarafından kitabı yazılan Şeyma Subaşı, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. Twitter'da TT olan ve bunu Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı'nın ilk kitabı 2 hafta içerisinde tükenince ikinci baskıya gidecek. Şeyma Subaşı olay yaratan ilk kitabından bakın ne kadar kazandı?
Giriş Tarihi: 6.7.2019 15:35Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 15:38
Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Kitabıyla beğenilerin yanı sıra eleştirilerinde hedefi olan Şeyma Subaşı'nın yaklaşık 700 bin TL kazandığı iddia edildi.