İdo ve Yasemin Şefkatli evleniyor mu?

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo evleniyor mu? Bir süredir Yasemin Şefkatli ile birlikteliği devam eden İdo Tatlıses’in Yasemin Şefkatli’ye evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Bodrum’da tatilde olan Yasemin Şefkatli’nin tatil fotoğrafındaki o ayrıntı hayranları tarafından ‘Evlilik yakın’ yorumlarına neden oldu. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 7.7.2019 12:29Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 12:42
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli, Bodrum tatiline devam ediyor, ünlü şarkıcının yolunu gözlüyor.