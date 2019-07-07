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ve evleniyor mu?

İbrahim Tatlıses’in oğlu evleniyor mu? Bir süredir ile birlikteliği devam eden İdo Tatlıses’in Yasemin Şefkatli’ye evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Bodrum’da tatilde olan Yasemin Şefkatli’nin tatil fotoğrafındaki o ayrıntı hayranları tarafından ‘Evlilik yakın’ yorumlarına neden oldu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 7.7.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 12:42
İdo ve Yasemin Şefkatli evleniyor mu?

İbrahim Tatlıses'in oğlu 'nun sevgilisi , Bodrum tatiline devam ediyor, ünlü şarkıcının yolunu gözlüyor.

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İdo ve Yasemin Şefkatli evleniyor mu?
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