Kısa süre önce boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan…

Özcan Deniz ve Feyza Aktan kısa süre önce boşanma haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında bir süredir anlaşmazlık yaşandığı iddia ediliyordu. Özcan Deniz’in babalar gününde yaptığı paylaşım iddiaları doğrulamıştı. 2018’de evlenen çift geçtiğimiz ay boşandı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın boşanmasının ardından gözler yine ünlü çifte çevrildi. Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanma sonrası aldıkları kararla şaşırttı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 7.7.2019 16:31Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 16:32
Özcan Deniz kendinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan ile Mart 2018'de evlenmişti. Düğünden iki ay sonra da oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Ünlü çift 26 Haziran'da tek celsede boşandı.