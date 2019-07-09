Son dakika haberi! Mavi Işıklar solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti

Bir dönemin müzik grubu Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy yaşamını yitirdi. Toksoy bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Mavi Işıklar 'İyi Düşün Taşın'

Mavi Işıklar Grubu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Solistimiz Nejat Toksoy'u kaybettik. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

HEM EŞİNİ HEM KIZINI KAYBETMİŞTİ

Nejat Toksoy, 1969'da Leyla Balaban'la evlendi. Kızı Derya Toksoy dünyaya geldi. Kızı 2010 yılında Derya Toksoy'u kanserden kaybeden usta isim, aynı yıl eşi Leyla Balaban'ı da kaybetti.

NEJAT TOKSOY KİMDİR?

1946 doğumlu Nejat Toksoy, Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solistidir. 1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu. 'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular.