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Güzel oyuncu en büyük hayalini açıkladı

Ablası Hande Soral sayesinde ekranlara adım atan , bir röportaj sırasında en büyük hayalini açıklayarak, "Kendi tasarımlarımı, tasarımcı arkadaşlarıma hediye etmişliğim çok var; fakat ileride kendime ait resim ve heykel sergisi açmak en büyük hayallerimden biri." dedi.

Giriş Tarihi: 10.7.2019 23:08 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 23:14
Güzel oyuncu Bensu Soral en büyük hayalini açıkladı

Genç oyuncu , hayalinin resim-heykel sergisi açmak olduğunu söyledi. Ablası Hande Soralsayesinde ekranlara adım atan Bensu Soral, hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Güzel oyuncu Bensu Soral en büyük hayalini açıkladı
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