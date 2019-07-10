Güzel oyuncu Bensu Soral en büyük hayalini açıkladı

Ablası Hande Soral sayesinde ekranlara adım atan Bensu Soral, bir röportaj sırasında en büyük hayalini açıklayarak, "Kendi tasarımlarımı, tasarımcı arkadaşlarıma hediye etmişliğim çok var; fakat ileride kendime ait resim ve heykel sergisi açmak en büyük hayallerimden biri." dedi.
Giriş Tarihi: 10.7.2019 23:08Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 23:14
Genç oyuncu Bensu Soral, hayalinin resim-heykel sergisi açmak olduğunu söyledi. Ablası Hande Soralsayesinde ekranlara adım atan Bensu Soral, hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.