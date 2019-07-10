Melis Sütşurup ünlü popçu Mustafa Sandal için ağır sözler sarf etti! Mustafa Sandal röportajı olay oldu!

Mustafa Sandal, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda genç sevgilisi Melis Sütşurup için "Kafamız uyuşmadı ayrıldık" dedi, ortalık karıştı. Sütşurup, ünlü popçu için ağır sözler sarf etti.

MELİS'TEN ŞOK İDDİALAR

Mustafa Sandal'ın GÜNAYDIN'A verdiği röportajın yankıları sürüyor. Ünlü popçunun, Melis Sütşurup ile ayrılığına dair açıklamaları ortalığı karıştırdı. Sütşurup, Mustafa Sandal hakkında garip iddialarda bulundu. Ancak Sandal, biten ilişkiye saygı gösterip Sütşurup'la ilgili son derece seviyeli bir cevap yayınladı.