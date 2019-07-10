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Melis Sütşurup ünlü popçu için ağır sözler sarf etti! Mustafa Sandal röportajı olay oldu!

, her şeyi GÜNAYDIN’a anlatmıştı. Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşanma nedenini, Melis Sütşurup’la ilişkisindeki son durumu ve çocuklarının geleceğiyle ilgili planlarını tüm detaylarıyla paylaşmıştı. Mustafa Sandal, GÜNAYDIN’a verdiği röportajda genç sevgilisi Melis Sütşurup için “Kafamız uyuşmadı ayrıldık” dedi, ortalık karıştı. Melis Sütşurup, ünlü popçu Mustafa Sandal için ağır sözler sarf etti. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup’un ağır sözlerine karşı bakın ne dedi…

Giriş Tarihi: 10.7.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 08:36
Melis Sütşurup ünlü popçu Mustafa Sandal için ağır sözler sarf etti! Mustafa Sandal röportajı olay oldu!

, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda genç sevgilisi Melis Sütşurup için "Kafamız uyuşmadı ayrıldık" dedi, ortalık karıştı. Sütşurup, ünlü popçu için ağır sözler sarf etti.

MELİS'TEN ŞOK İDDİALAR
Mustafa Sandal'ın GÜNAYDIN'A verdiği röportajın yankıları sürüyor. Ünlü popçunun, Melis Sütşurup ile ayrılığına dair açıklamaları ortalığı karıştırdı. Sütşurup, Mustafa Sandal hakkında garip iddialarda bulundu. Ancak Sandal, biten ilişkiye saygı gösterip Sütşurup'la ilgili son derece seviyeli bir cevap yayınladı.

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Melis Sütşurup ünlü popçu Mustafa Sandal için ağır sözler sarf etti! Mustafa Sandal röportajı olay oldu!
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