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'nin kızı Carter büyüdü! Beyonce ve kızı () filminin galasına damga vurdu!

() filminin Hollywood'daki galasına kızı ile katılan iddialı kıyafetiyle dikkat çekti. Annesi Beyonce ile uyumlu giyinen Blur Ivy galada ilgi odağı oldu. Beyonce The Lion King (Aslan Kral) filminde Nala karakterini seslendiriyor. 7 yaşındaki Blue Ivy annesi ünlü şarkıcı oyuncu Beyonce'yi yalnız bırakmadı. İşte annesinin izinden gidiyor yorumları yapılan Beyonce ve kızı Blue Ivy'nin ...

Giriş Tarihi: 11.7.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 11:00
Beyonce'nin kızı Blue Ivy Carter büyüdü! Beyonce ve kızı The Lion King (Aslan Kral) filminin galasına damga vurdu!

Gösteri dünyasının en nüfuzlu çifti olan ile Jay Z'nin kızları de annesi ve babasının izinden gidiyor.

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Beyonce'nin kızı Blue Ivy Carter büyüdü! Beyonce ve kızı The Lion King (Aslan Kral) filminin galasına damga vurdu!
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