Beyonce'nin kızı Blue Ivy Carter büyüdü! Beyonce ve kızı The Lion King (Aslan Kral) filminin galasına damga vurdu!

The Lion King (Aslan Kral) filminin Hollywood'daki galasına kızı Blue Ivy ile katılan Beyonce iddialı kıyafetiyle dikkat çekti. Annesi Beyonce ile uyumlu giyinen Blur Ivy galada ilgi odağı oldu. Beyonce The Lion King (Aslan Kral) filminde Nala karakterini seslendiriyor. 7 yaşındaki Blue Ivy annesi ünlü şarkıcı oyuncu Beyonce'yi yalnız bırakmadı. İşte annesinin izinden gidiyor yorumları yapılan Beyonce ve kızı Blue Ivy'nin kırmızı halı şıklıkları...
Giriş Tarihi: 11.7.2019 10:51Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 11:00
Gösteri dünyasının en nüfuzlu çifti olan Beyonce ile Jay Z'nin kızları Blue Ivy de annesi ve babasının izinden gidiyor.