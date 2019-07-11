Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Taner Şafak’tan boşanıyor!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Amerika'da yaşadığı dönemde tanışıp evlendiği, kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak'la yollarını ayırdı. Çift önceki gün boşanmak üzere mahkemeye başvurdu.

ÇİFT BOŞANMAK İÇİN İŞLEMLERİ BAŞLATTI

Tuğçe Tayfur ile 7 yıl önce nikâh masasına oturduğu müzisyen Taner Şafak, ayrılık kararı aldı. 3 yaşında bir de oğulları olan çift boşanmak için işlemleri başlattı. Şafak, önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.