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ile Necla Nazır’ın kızları eşi Taner Şafak’tan boşanıyor!

ile 7 yıl önce nikâh masasına oturduğu müzisyen Taner Şafak, ayrılık kararı aldı. 3 yaşında bir de oğulları olan çift boşanmak için işlemleri başlattı. Şafak, önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Tuğçe Tayfur, magazin programına telefonla bağlandı. Tayfur, boşanma kararını nasıl aldıklarını canlı yayında anlattı: "Biz Taner ile 20'li yaşlarımızın fazlasını birlikte geçirdik. Büyüdükçe belki fikirlerimiz değişti. Böyle bir karar aldık. Efe'nin de yıpranmaması adına. Zaman ne gösterir bilmiyorum ama şuan böyle bir karar içindeyiz. Taner'in 6 ay Amerika'da olmasının etkisi olmadı. Biz bu duruma fikir ayrılığı diyelim..."

Giriş Tarihi: 11.7.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 11:10
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Taner Şafak’tan boşanıyor!

ile Necla Nazır'ın kızları , Amerika'da yaşadığı dönemde tanışıp evlendiği, kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak'la yollarını ayırdı. Çift önceki gün boşanmak üzere mahkemeye başvurdu.

ÇİFT BOŞANMAK İÇİN İŞLEMLERİ BAŞLATTI

Tuğçe Tayfur ile 7 yıl önce nikâh masasına oturduğu müzisyen Taner Şafak, ayrılık kararı aldı. 3 yaşında bir de oğulları olan çift boşanmak için işlemleri başlattı. Şafak, önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur eşi Taner Şafak’tan boşanıyor!
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