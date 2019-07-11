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Herkes kendi yoluna

Geçimsizlik nedeniyle boşanan ile , önceki gün farklı ’lerde görüntülendi. İkilinin işlerine yoğunlaştıkları görüldü

Giriş Tarihi: 11.7.2019
Herkes kendi yoluna

Geçtiğimiz günlerde iki yıllık evlilikleri sona eren futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç, aynı gün farklı AVM'lerde görüntülendi. Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Töre, Vadistanbul'da, Bilgiç ise Zorlu'da objektiflere takıldı. Boşanmayla ilgili kendilerine sorulan soruları yanıtlamaktan kaçınan eski eşler, 'Artık herkes kendi yoluna' mesajı verdi.
Kariyerine yoğunlaşan Bilgiç, "Önümüzdeki günlerde yeni sinema filmimizin çekimlerine başlıyoruz. Şubat ayı gibi de vizyona girmiş olur" dedi. Dostlarıyla bir restoranda buluşan futbolcu Töre ise transfer soruları karşısında sessizliğini korudu.

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