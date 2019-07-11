Osman Gazi olmak kolay mı? Burak Özçivit bir yıl eğitim aldı

5 GÜNDE 8 SAAT DERS

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Diriliş Osman dizisi, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Çekimler önümüzdeki günlerde başlıyor ama Osman Gazi'yi canlandıracak olan Burak Özçivit tam bir yıl önce bu rol için mesaiye başladı. Ünlü oyuncu, haftanın beş günü 8 saat çalışma yapıyor.



ÖZÇİVİT KAMPA GİRDİ

Özçivit, Bozdağ Film Platoları'nda kampa girdi. Oyuncu, spor ve binicilik tesislerinde uluslararası koreografi ekibi Nomad Grubu'nun usta eğitimcisi Rahim Muradov'dan dövüş, kılıç ve aksiyon dersleri aldı. Aynı zamanda at binme ve okçulukta kendini geliştirdi. Bunun yanı sıra Özçivit'e tarihçiler ve sosyologlar da ders verdi.

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