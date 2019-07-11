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Ünlü türkücü ’a teşhisi konuldu! 'tan sonra ünlü türkücü Murat Kurşun’da MS hastası oldu!

Ünlü türkücü 'a 'ın yıllardır mücadele ettiği teşhisi konuldu. Magazin programına konuşan Murat Kurşun'un "2 yaşındaki çocuğumla oynayamıyorum, koşamıyorum" sözleri ise herkesi duygulandırdı. Serdar Ortaç'ın ardından ünlü türkücü Murat Kurşun'a da MS teşhisi konuldu. Yürümekte zorlandığını söyleyen Murat Kurşun, verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı. Murat Kurşun ‘İsyan etmedim. Ben buna şükrediyorum. Duyuyorum, gözlerim görüyor. Bizden daha kötü insanlar var. Korkmuyorum. Önümüdeki aylarda hiçbir şeyim kalmayacak diye kendi kendimi teselli ediyorum belki de...’

Giriş Tarihi: 11.7.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 15:59
Ünlü türkücü Murat Kurşun’a MS teşhisi konuldu! Serdar Ortaç'tan sonra ünlü türkücü Murat Kurşun’da MS hastası oldu!

'tan sonra ünlü türkücü 'a da teşhisi konuldu. Yürümekte güçlük çeken Kurşun'un hastalığı hakkında konuşurken anlattıkları ise herkesi duygulandırdı.

"SOL GÖZ KAPAĞIM DÜŞTÜ"

Güçlü sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü Murat Kurşun'a Serdar Ortaç'ın yıllardır mücadele ettiği MS teşhisi konuldu. 2. Sayfa programına konuşan Murat Kurşun'un "2 yaşındaki çocuğumla oynayamıyorum, koşamıyorum" sözleri ise herkesi duygulandırdı.

Hastalığından bahsederken duygusal anlar yaşayan Murat Kurşun, şunları söyledi: "İyiyim şükürler olsun toparlıyorum. Geçen Amerika'ya gitmiştim hem programım hem de tedavim vardı. Toparlamaya çalışıyorum. İlk başta sol göz kapağım düştü. Biz beklemiyorduk tabi. Sonra birkaç doktora gittik kimse bulamadı hep yanlış teşhisler konuldu.

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Ünlü türkücü Murat Kurşun’a MS teşhisi konuldu! Serdar Ortaç'tan sonra ünlü türkücü Murat Kurşun’da MS hastası oldu!
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