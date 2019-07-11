Ünlü türkücü Murat Kurşun’a MS teşhisi konuldu! Serdar Ortaç'tan sonra ünlü türkücü Murat Kurşun’da MS hastası oldu!

Serdar Ortaç'tan sonra ünlü türkücü Murat Kurşun'a da MS teşhisi konuldu. Yürümekte güçlük çeken Kurşun'un hastalığı hakkında konuşurken anlattıkları ise herkesi duygulandırdı.

"SOL GÖZ KAPAĞIM DÜŞTÜ"

Güçlü sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü Murat Kurşun'a Serdar Ortaç'ın yıllardır mücadele ettiği MS teşhisi konuldu. 2. Sayfa programına konuşan Murat Kurşun'un "2 yaşındaki çocuğumla oynayamıyorum, koşamıyorum" sözleri ise herkesi duygulandırdı.

Hastalığından bahsederken duygusal anlar yaşayan Murat Kurşun, şunları söyledi: "İyiyim şükürler olsun toparlıyorum. Geçen Amerika'ya gitmiştim hem programım hem de tedavim vardı. Toparlamaya çalışıyorum. İlk başta sol göz kapağım düştü. Biz beklemiyorduk tabi. Sonra birkaç doktora gittik kimse bulamadı hep yanlış teşhisler konuldu.