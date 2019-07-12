Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar'ın serveti dudak uçuklattı

Adriana Lima aşkıyla tüm dünyanın gündemine oturan Emir Uyar, bonkör çıktı. Sosyetik işadamı, önceki akşam Brezilyalı modelle Mikonos'taki bir restorana gitti. Uyar, 2180 euro gelen hesaba 3 bin euro ödeyerek toplam 820 euro bahşiş bıraktı.