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'nın sevgilisi 'ın serveti dudak uçuklattı

'nın sevgilisi ile görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Adriana Lima hayranları Emir Uyar ile ilgili ayrıntıları merak etti. Adriana Lima ile adını duyuran Emir Uyar'ın gittikleri bir mekanda garsona verdiği yüklü miktardaki bahşiş oldukça şaşırttı. Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar'ın çok konuşulan bahşişinin ardından yüklü bir servete sahip olduğu ortaya çıktı. İşte Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar'ın dudak uçuklatan serveti...

Giriş Tarihi: 12.7.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 10:08
Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar'ın serveti dudak uçuklattı

aşkıyla tüm dünyanın gündemine oturan , bonkör çıktı. Sosyetik işadamı, önceki akşam Brezilyalı modelle Mikonos'taki bir restorana gitti. Uyar, 2180 euro gelen hesaba 3 bin euro ödeyerek toplam 820 euro bahşiş bıraktı.

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Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar'ın serveti dudak uçuklattı
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