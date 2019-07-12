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Rap’çi Ben Fero’ya büyük ilgi! Bir gecede 120 bin TL kazanıyor

Ben Fero, ’la yaptığı düet sonrası konser fiyatlarına zam yaptı. Daha önce 20 bin lira aldığı ekstralar için artık 120 bin lira talep eden Fero, önceki gün ’da sahneye çıktı

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019
Rap’çi Ben Fero’ya büyük ilgi! Bir gecede 120 bin TL kazanıyor

Son dönem adından sıkça söz ettiren rap'çi Ben Fero'nun konser fiyatları dudak uçuklatıyor. Özellikle son şarkısı 'Demet Akalın'dan sonra ünlü sanatçının desteği ile birlikte en çok dinlenen isimler arasına giren Ben Fero, sahne fiyatını da bir yılda 20 bin TL'den 120 bin TL'ye çıkardı.



Yaz sonuna kadar birçok mekanla anlaşan ünlü şarkıcı, önceki gün Bodrum'daki Zayo Beach'te performans sergiledi. Fero'nun konserinde izdiham yaşandı, iki bin müziksever mekana akın etti. Kapıda 300 metrelik kuyruk oluştu.

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Rap’çi Ben Fero’ya büyük ilgi! Bir gecede 120 bin TL kazanıyor
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