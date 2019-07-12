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ile ilgili açıklaması! 'Şeyma Subaşı hapse girebilir'

ile ilgili gelen haberi adeta şok etti. Yakında zamanda bir kitap çıkaran ve kitabının bir kısmında cilt güzelliği ile ilgili önerilerde bulunan Subaşı’nın başı derde girebilir. ‘Sadece Şeyma’ isimli kitabın çıkışının hemen ardından 40 bin satması otoriteler tarafından oldukça eleştiri alırken, konuyla ilgili yapılan açıklama da ortaya çıkan detay ise Şeyma Subaşı’nın başına büyük işler açabilir. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.7.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 19:35
Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika açıklaması! 'Şeyma Subaşı hapse girebilir'

ile ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, yakın zamanda bir kitap çıkaran ünlü ismin başı derde girebilir. Kitabın çıkışını gerçekleştirdiği ilk andan beri oldukça fazla eleştiri alan 'Sadece Şeyma' çıkar çıkmaz 40 bin satmıştı. Özellikle bir bölümde cilt güzelliği ile ilgili bilgiler veren Şeyma Subaşı ve editörleri büyük bir hataya imza attılar. Konuyla ilgili ünlü isim Seda Sayan'dan da tepki geldi. Seda Sayan'ın açıklamasında Şeyma Subaşı'nın bu olaydan dolayı başının derde girebileceğini ve hatta hapis cezası alabileceğini belirtti. İşte o açıklama ve detaylar…

ŞEYMA SUBAŞI HAPSE GİREBİLİR! ŞEYMA SUBAŞI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Şeyma Subaşı'nın kitabının içerisinde geçirdiği o bölüm, Seda Sayan'ın hapis iddiası ve açıklamalarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz…

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Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika açıklaması! 'Şeyma Subaşı hapse girebilir'
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