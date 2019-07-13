Haberler > Günaydın Haberleri > Sen KKTC’de nasıl sahneye çıkarsın

Sen ’de nasıl sahneye çıkarsın

’deki konser sonrası Rumların hedefi olan Yunan şarkıcı , ‘hain’ diyenlere tepki gösterdi

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019
Sen KKTC’de nasıl sahneye çıkarsın

KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR
Yunan şarkıcı Anastasia Kalogeropoulou, geçtiğimiz günlerde KKTC'deki bir otelde konser verdi. Bu durum, adanın diğer yanında infiale neden oldu. Rum gazeteleri olayı manşetlere taşıyıp "Sen nasıl Türk tarafında konser verirsin?" diyerek sanatçıyı hedef aldı.



RUMLAR DA VARDI
Başlatılan karalama kampanyasına tepki gösteren Yunan sanatçı, kendisine 'Hain' diyen gazetelere tepki gösterdi: "Rum vatandaşları Türk tarafına geçip para harcıyor, ben o tarafa geçip en azından para kazandım. Siz kendi vatandaşlarınıza değil de bana mı hesap soruyorsunuz? Üstelik o gece konserimde 500 Rum vatandaş da beni izledi" dedi.

Simge Sağın’ı görenler ‘ne oldu sana’ dedi! Simge Sağın imajını tepeden tırnağa yeniledi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sen KKTC’de nasıl sahneye çıkarsın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN