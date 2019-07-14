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böyle görüntülendi! Ahmet Kural yeni bir aşka yelken mi açtı?

Başarılı oyuncu ile yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç kız Kadıköy'de görüntülendi. Sıkıntılı günler geçiren Ahmet Kural önceki gün Kadıköy Moda'daydı. Kumral bir genç kızla yemek yedi. İddiaya göre; hanımefendi, Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi. Görenler; ikilinin kafeden el ele ayrıldığını söylüyor. İşte Ahmet Kural’ın yeni sevgilisi…

Giriş Tarihi: 14.7.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 15:48
Ahmet Kural böyle görüntülendi! Ahmet Kural yeni bir aşka yelken mi açtı?

Oyuncu ile yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç kız Kadıköy'de görüntülendi.
ŞAKICI SILA İLE DAVALIK OLMUŞLARDI
Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş, oyuncuya dava açmıştı.

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Ahmet Kural böyle görüntülendi! Ahmet Kural yeni bir aşka yelken mi açtı?
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