Ahmet Kural böyle görüntülendi! Ahmet Kural yeni bir aşka yelken mi açtı?

Oyuncu Ahmet Kural ile yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç kız Kadıköy'de görüntülendi.

ŞAKICI SILA İLE DAVALIK OLMUŞLARDI

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş, oyuncuya dava açmıştı.