Ahmet Kural böyle görüntülendi! Ahmet Kural yeni bir aşka yelken mi açtı?
Başarılı oyuncu Ahmet Kural ile yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç kız Kadıköy'de görüntülendi. Sıkıntılı günler geçiren Ahmet Kural önceki gün Kadıköy Moda'daydı. Kumral bir genç kızla yemek yedi. İddiaya göre; hanımefendi, Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi. Görenler; ikilinin kafeden el ele ayrıldığını söylüyor. İşte Ahmet Kural’ın yeni sevgilisi…
Giriş Tarihi: 14.7.2019 15:36Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 15:48
Oyuncu Ahmet Kural ile yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç kız Kadıköy'de görüntülendi. ŞAKICI SILA İLE DAVALIK OLMUŞLARDI Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş, oyuncuya dava açmıştı.