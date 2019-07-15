15 Temmuz afişinden rahatsız olan Athena Gökhan'a bir tepki de Hasan Kaçan'dan geldi!

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, kişisel Twitter hesabından, 15 Temmuz afişlerini eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Özoğuz, 15 Temmuz Destanı adı verilen afişlerdeki Türk askerinin çizimine tepki gösterirken, TSK'nın itibarının zedelendiğini iddia etti.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan tepki çeken 15 Temmuz paylaşımı

Gökhan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba, diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" diye yazdı.

OYUNCU HASAN KAÇANDAN TEPKİ

Özoğuz'un söz konusu paylaşımına tepki gösteren Hasan Kaçan ise "Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiç bir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!" şeklinde karşılık verdi.

NEDİM ŞENER'DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gazeteci Nedim Şener ise, Gökhan Özoğuz'un paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Nedim Şener, "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." diye yazdı.