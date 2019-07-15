Haberler > Günaydın Haberleri > Fuat Güner: Tüm darbeleri yaşadım acısını çok çektim!

: Tüm darbeleri yaşadım acısını çok çektim!

MFÖ grubu üyelerinden , hain darbe girişiminin üçüncü yılında hem 2016 gecesine döndü, hem de “Hayatımız darbelerin içinde geçti” diyerek yaşadığı acıları anlattı. Fuat Güner “Tüm darbeleri yaşadım ve bunun acısını da çektim. Hayatımız darbelerin içinde geçti. 1960 darbesini dün gibi hatırlıyorum. Menderes’in yargılanma sürecini radyonun başında dinlerdik. Salim Başol’un sesi hâlâ kulaklarımdadır. 15 Temmuz’da da üzücü ve acı olaylar yaşandı.” Fuat Güner “Ülkemize, demokrasimize, ortak değerlerimize ve Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkmamız; bunları bir daha yaşamamamız adına çok önemli. Türkiye’nin her açıdan ileriye gitmesi için eğitime çok önem vermeliyiz. İyi eğitim almış ve sürekli kendini geliştiren kuşaklar yetiştirmeliyiz.” Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, Fuat Güner ile çok ses getirecek bir röportaj yaptı. İşte o röportaj…

Tuba KALÇIK
TUBA KALÇIK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 09:32
Fuat Güner: Tüm darbeleri yaşadım acısını çok çektim!

Usta müzisyen , 48 yıllık geçmişi olan MFÖ grubunun başarısının sırrını anlattı: Üçümüz de MFÖ'nün değerini bildik, egolarımızı bir kenara bıraktık; yoksa çoktan dağılırdık. Mazhar'la (Alanson) bir yıl küs kaldık ama seyircimiz bunu anlamadı. Sahneye çıktığımız zaman her şey bitmeli, şov devam etmeli

"BİR DAHA BÖYLE BİR DURUMUN YAŞANMAMASI İÇİN..."

Efsane grup MFÖ'den Fuat Güner GÜNAYDIN'a konuştu. 'da üzücü olaylar yaşandığını belirten Güner, "Bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için ülkemize, demokrasimize, ortak değerlerimize ve Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkmalıyız" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fuat Güner: Tüm darbeleri yaşadım acısını çok çektim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN