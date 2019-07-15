Fuat Güner: Tüm darbeleri yaşadım acısını çok çektim!

Usta müzisyen Fuat Güner, 48 yıllık geçmişi olan MFÖ grubunun başarısının sırrını anlattı: Üçümüz de MFÖ'nün değerini bildik, egolarımızı bir kenara bıraktık; yoksa çoktan dağılırdık. Mazhar'la (Alanson) bir yıl küs kaldık ama seyircimiz bunu anlamadı. Sahneye çıktığımız zaman her şey bitmeli, şov devam etmeli

"BİR DAHA BÖYLE BİR DURUMUN YAŞANMAMASI İÇİN..."

Efsane grup MFÖ'den Fuat Güner GÜNAYDIN'a konuştu. 15 Temmuz'da üzücü olaylar yaşandığını belirten Güner, "Bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için ülkemize, demokrasimize, ortak değerlerimize ve Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkmalıyız" dedi.