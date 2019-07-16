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'yı affetmedi

Şarkıcı , Arnavut Kaldırımı adlı ünlü şarkısını izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 'dan şikayetçi oldu. Dosya, uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Sağıroğlu uzlaşmak istemedi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019
Demet Sağıroğlu Acun Ilıcalı'yı affetmedi

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı adlı ünlü şarkısının O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star adlı yarışmalarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Programların yapımcısı Acun Ilıcalı'yı savcılığa ihbar eden ünlü şarkıcının şikayeti üzerine Acun Medya hakkında Fikri Sinai Haklar Kanunu'na muhalefet suçundan dava açıldı.

UZLAŞMAYI REDDETTİ
Sağıroğlu şikayet dilekçesinde; şarkısının Ilıcalı'nın kanalında hukuka aykırı şekilde defalarca izinsiz kullanıldığını belirtti. Maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne süren şarkıcı, 15 bin liralık tazminat talep etti. TV8 yetkilisi, suçlamayı kabul etmedi. Dosya, uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Sağıroğlu uzlaşmak istemedi.

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Demet Sağıroğlu Acun Ilıcalı'yı affetmedi
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