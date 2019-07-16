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etin içine tektaş koydu 'Nusret evleniyor mu?' sorusu sosyal medyada gündem oldu!

hareketiyle fenomenleşen restoranlar zinciri sahibi , gündeme bomba gibi düştü. Ülkemize gelen dünyaca ünlü yıldızların lk olarak ziyaret ettiği isimlerden olan Nusret özellikle etle yaptığı şovlarla tanındı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nusret Gökçe'nin takipçileri de oldukça fazla. Nusret Gökçe'nin sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı ise olay oldu. Nusret'in etin içine sıkıştırdığı tektaş'ı paylaşıp "She said yes (evet dedi)" notunu düşmesinin ardından takipçilerinden yorum yağdı. Nusret Gökçe evleniyor mu?, Nusret kimle evleniyor? Nusret'in sevgilisi kim? yorumları yapılan fotoğrafın ardından Nusret Gökçe'nin açıklaması sosyal medyanın en çok merak edilenleri arasına girdi.

Giriş Tarihi: 16.7.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 15:48
Nusret Gökçe etin içine tektaş koydu 'Nusret evleniyor mu?' sorusu sosyal medyada gündem oldu!

Türkiye ve dünyada birçok restoran açan, hareketiyle ise fenomenleşen , Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Nusret'in bu paylaşımı akıllara 'Evleniyor mu?' sorusunu getirdi.

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Nusret Gökçe etin içine tektaş koydu 'Nusret evleniyor mu?' sorusu sosyal medyada gündem oldu!
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