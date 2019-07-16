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Unutulmayan dizilerden 'ın Melek'i 'nın oğlu ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

'yı oynadığı birçok dizi ve filmden tanıyoruz ama özellikle 90'lı yılların sonuna damga vuran dizisinin Melek'i denince hatırlamayan yoktur heralde. Başarılı oyuncuyu son dönemde Seksenler dizisinde de izledik. Bir İstanbul Masalı'nın Çiçek'i... 'Seksenlerdin Nazlı'sı Yasemin Çonka 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlülerden. Özellikle sosyal" medyada oğlu ile yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan o Yasemin Çonka neredeyse oğlunun ablası gibi duruyor. 1997 yılında oğlunu kucağına alan Yasemin Çonka'nın genç kalmasının sırrı nedir bilmiyoruz ama adeta zamanı durdurmuş gibi... İşte ünlü oyuncu ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 16.7.2019 17:53 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 17:55
Unutulmayan dizilerden İkinci Bahar'ın Melek'i Yasemin Çonka'nın oğlu ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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Unutulmayan dizilerden İkinci Bahar'ın Melek'i Yasemin Çonka'nın oğlu ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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