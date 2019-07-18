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'dan manevi annesine destek

, aidat borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı sitenin yöneticisi tarafından tehdit edilen manevi annesi Suzan Öktemer'in yardımına koştu

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019
Ahu Tuğba'dan manevi annesine destek

Ahu Tuğba, Alanya'da yaşadığı sitenin yöneticisi tarafından tehdit edilen manevi annesi Suzan Öktemer'in yardımına koştu. Öktemer; aidat borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı yönetici Metin Y.'den şikayetçi oldu. Tuğba da 90 yaşındaki manevi annesini tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirdi.

'KAFANI EZECEĞİM DEDİ'
Öktemer, hakim karşısında yaşadıklarını anlattı: "Bana felçli oğlumun yanında hakaret ve tehditler savurdu. 'O parayı bana getir moruk, yoksa oğlun da, sen de gebereceksin!' dedi. 'Kafanı ezeceğim, seni asansöre sıkıştıracağım' deyip beni korkuttu." Dosya, Alanya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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Ahu Tuğba'dan manevi annesine destek
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