Berkay ve Özlem Ada Şahin'den doğum sonrası ilk poz...

Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin kızları Arya ve Zeynep Mira ile ilk fotoğraflarını verdi. Popçu Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016'da Özlem Ada ile evlenmiş, 31 Temmuz 2017'de de kızı Arya'yı kucağına almıştı. Şarkıcı iki gün önce ikinci kez baba oldu.