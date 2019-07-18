Berkay ve Özlem Ada Şahin'den doğum sonrası ilk poz...

Mutlu birlikteliklerini ikinci bebekle taçlandıran Berkay ve Özlem Ada Şahin'den doğum sonrası ilk aile pozu geldi. 2017 yılında kızları Arya'yı kucağına alan çift, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerine kavuştu. Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin'in doğuma girdiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuştu. "Şu an hazırız doğum için. Zeynep geliyor" diyen ünlü şarkıcı, "Kalbimin bir parçası daha yola çıktı, geliyor" ifadelerini kullanmıştı. İşte Berkay ve Özlem Ada Şahin'den ilk aile pozu...
Giriş Tarihi: 18.7.2019 11:31Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 11:36
Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin kızları Arya ve Zeynep Mira ile ilk fotoğraflarını verdi. Popçu Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016'da Özlem Ada ile evlenmiş, 31 Temmuz 2017'de de kızı Arya'yı kucağına almıştı. Şarkıcı iki gün önce ikinci kez baba oldu.