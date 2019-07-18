Bülent Ersoy'un gençlik sırrı

Türk sanat müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy, önceki akşam Yalova'daki Terma City Otel'de sahneye çıktı. Gülşah Saraçoğlu imzalı taş kaplamalı bir elbise tercih eden sanatçı, taktığı takılarla da hayli dikkat çekti. Diva, otelin 650 metrekarelik ultra lüks kral dairesinde ağırlandı.

Müzikseverlerin kulaklarının pasını silen Ersoy, konser sonrasında gazetecilerin karşısına çıktı. İspanya tatilinde bolca güneşlendiğini belirten Ersoy, "Magazine yakalanmamak için İspanya'yı tercih ettim. Ben hiç mayo giymeden yanıyorum orada, çıplaklar kampında" dedi.

Öte yandan sahneye çıktığı termal otele saatler öncesinde giden Ersoy; "Bugün burada Türk hamamına girdim. Ben de evime Türk hamamı yaptıracağım" dedi.

Son günlerde popüler olan sosyal medyadaki yaşlandırma efekti hakkında da konuşan Ersoy; "Benim yaşım yok, neysem oyum. O nedenle hiç photoshop yapılmayan fotoğrafımı paylaştım" deyip gençlik sırrının da aşk olduğunu söyledi.

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