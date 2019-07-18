Son dakika haberi: Kerimcan Durmaz'a büyük şok! Kerimcan Durmaz...

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, kamuoyunda Arto olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikâyet ettiği iddia edilmişti. Bu şikâyet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

ARTO'NUN ARALARINDA BULUNDUĞU…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Arto'nun aralarında bulunduğu 3 şüpheli mağdur sıfatıyla, Sarallar Grubu lideri Savaş Sarmusak ve Kerimcan Durmaz'ın aralarında bulunduğu 14 kişi de şüpheli sıfatıyla iddianamede yer aldı. İddianame İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.