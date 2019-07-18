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Son dakika haberi: 'a büyük şok! Kerimcan Durmaz...

Sosyal medya fenomeni ile ilgili son dakika haberi! Kerimcan Durmaz tarafından Sarallar Suç Örgütü’ne şikayet edilen ve bu şekilde örgüt lideri Savaş Sarmusak’ın talimatıyla tehdit edilen sanatçı Arto olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arto’nun mağdur, Kerimcan Durmaz’ın şüpheli olduğu iddianame İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Kerimcan’ın Sarallar suç örgütünün koruması altında bulunduğu belirtildi. Şüpheli Kerimcan Durmaz ve Sarallar örgütü mensuplarının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli yargılanıyor.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 15:10
Son dakika haberi: Kerimcan Durmaz'a büyük şok! Kerimcan Durmaz...

Sosyal medya fenomeni , kamuoyunda Arto olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikâyet ettiği iddia edilmişti. Bu şikâyet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

ARTO'NUN ARALARINDA BULUNDUĞU…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Arto'nun aralarında bulunduğu 3 şüpheli mağdur sıfatıyla, Sarallar Grubu lideri Savaş Sarmusak ve Kerimcan Durmaz'ın aralarında bulunduğu 14 kişi de şüpheli sıfatıyla iddianamede yer aldı. İddianame İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Son dakika haberi: Kerimcan Durmaz'a büyük şok! Kerimcan Durmaz...
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