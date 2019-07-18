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Son dakika haberi: ünlü futbolcunun eşiyle… Murat Başoğlu’ndan yeni aşk skandalı daha!

Ünlü sunucu 'nun, Bodrum'da 2 yıl önce, bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu. Skandalın ardından, Murat Başoğlu’nun eşi Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti. Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı'nın açtığı boşanma davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken, Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti. Mahkeme ayrıca, Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti. Murat Başoğlu, yeni bir skandal daha imza attı. Murat Başoğlu’nun bu kez de ünlü bir futbolcunun eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 11:47
Son dakika haberi: Murat Başoğlu ünlü futbolcunun eşiyle… Murat Başoğlu’ndan yeni aşk skandalı daha!

YENİ BİR AŞK SKANDALI

Yaklaşık iki yıl önce öz yeğeni Burcu Karadayı ile yaşadığı aşkla olay olan, ardından eşi Hande Bermek'ten boşanan 'ndan yeni bir skandal daha!

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Son dakika haberi: Murat Başoğlu ünlü futbolcunun eşiyle… Murat Başoğlu’ndan yeni aşk skandalı daha!
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