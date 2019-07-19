Demet Akalın yaşadığı korku dolu anları anlattı. Trafikte saldırıya uğrayan Demet Akalın o anları anlatarak kızının çok korktuğunu belirtti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın aracı, trafikte kendisini sıkıştıran bir sürücü tarafından yumruklandı. Kızıyla birlikte saldırıya uğrayan Akalın, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlatarak isyan etti. İşte Demet Akalın'ın korku dolu anlarıyla ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 19.7.2019 08:38Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 08:39
ARABASI YUMRUKLANDI
Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını açıklayan Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu ifade etti.