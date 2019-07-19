Huzuru ve aşkı Ege’de buldular

ESKİ KARI-KOCA TEKRAR BERABER

1 yaşında Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz-Feyza Aktan çiftinin 15 aylık evlilikleri, geçen ay Çağlayan Adliyesi'nde bitmişti. Tek celsede boşanan çift, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki marinada el ele görüntülenerek kafaları karıştırdı. Sait Balık'ta yemek yiyen çift, soruları yanıtsız bıraktı. Eski karı kocayı görenler, 'Barıştılar mı?' diye merak etti.







TAKINTILI AŞIK ALAÇATI'DA

2 Ağustos'ta vizyona girecek olan 'Geniş Aile Komşu Kızı' adlı filmde takıntılı bir aşığı canlandıran Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daki Limon Köyiçi'ndeydi. Mekana Akın Altan'la birlikte giden Altuğ, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.







ARKADAŞ ZİYARETİ

Oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde İzmir'e gitti. Bahadır'ın bir arkadaşını ziyaret ettiği öğrenildi.







TURNE SONRASI TATİL

Yazar Aşkım Kapışmak, Bodrum'da tatil yapıyor. Turnesini tamamladıktan sonra tatile çıkan Kapışmak, Ortakent'teki Kefi Yelken Beach'te görüntülendi. Zodyak ile kısa bir tur attıktan sonra gazetecilerle konuşan Kapışmak, Ekim ayında yeni projeleri olduğunu söyledi.



SAHİLDE MISIR KEYFİ

Sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir ile Bodrum'da dinleniyor. Her yıl olduğu gibi Akyarlar'da tatil yapan Yıldız, önceki gün sahilde oğlu ile birlikte mısır keyfi yaptı.







DALIŞ EĞİTİMİ ALIYOR

ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin başrol oyuncularından Uğur Güneş, bir süredir dalgıçlık eğitimi alıyor. Güney sahillerinde dalan Güneş, bu anları takipçileriyle de sık sık paylaşıyor.







BODRUM STİLİ ZEYNEP

Demirel, eşi Volkan Demirel, kızları Yade ve Yeda ile Bodrum'da... Belçika eski güzeli Demirel, plaj stiliyle beğeni topluyor.







ŞEHİRDE KALMAK DA GÜZEL

Genç oyuncu Alina Boz, İstanbul'da kalmayı tercih eden isimlerden oldu. Boz, Sarıyer'deki bir plajda deniz keyfi yaptı.







SAKİN HUZURLU TATİL

Oyuncu Çiçek Dilligil, tatil için Marmaris'i tercih etti. Selimiye'de kalan Dilligil, kıyıdaki mekanlarda vakit geçirdi.





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