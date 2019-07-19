İltifatlar havada uçuştu

BUGÜN NELER OLDU

Her adımını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşan Demet Akalın, bu sefer sanatçı büyüğü Hülya Avşar'a sosyal medya hesabından methiyeler düzdü. Akalın, geçtiğimiz günlerde uzun aradan sonra 'Saymadım Kaç Yıl Oldu' adlı şarkısını single olarak müzikseverlerin beğenisine sunan Avşar'ı iltifat yağmuruna tuttu. Avşar'ın son şarkısını, 'Yıllarca gazino kültürünü, vaktinde kulise gitmeyi, sahne adabını öğrendiğim güzel Hülya'm. Nefis okumuş, nefis. Sahneler de özledi seni' notuyla paylaştı. Akalın'ın bu paylaşımı üzerine Avşar da, Akalın'a şu sözlerle karşılık verdi: "Yazdığın her kelime için teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti."