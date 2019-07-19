İşte Arda Turan’ın merak edilen lüks teknesi…

Futbolcu Arda Turan’ın merak edilen lüks teknesi beş yıldızlı otellerden farksız. Arda Turan’ın dudak uçuklatan teknesinin iç dizaynı hayran bıraktı. Arda Turan eşi Aslıhan Turan ve oğlu Hamza ile çıktığı tatilin tadını çıkarırken teknesi hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Arda Turan’ın tekne tatiliyle ilgili merak edilenler…
Giriş Tarihi: 19.7.2019 09:29Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 09:36
Başakşehirsporlu Arda Turan, geçen yaz Grey Stone adlı bir tekne almıştı. Ultra lüks teknenin iç dizaynı merak ediliyordu. İşte o tekne...