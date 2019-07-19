Köpek balıkları ve vatozlarla kitabını imzaladı

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17 Ağustos'taki depremde üç gün enkaz altında kalan ve iki bacağını kaybeden Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, 'Sınırsız' isimli kitabını su altında imzaladı. Koçak'ın yeniden doğuş öyküsünü anlattığı kitabın imza günü, D&R işbirliğiyle Emar'daki akvaryumunda gerçekleştirildi. Sanatçı dostları ve kitapseverlerin katıldığı etkinlikte Koçak, oyuncu arkadaşı Mustafa Üstündağ ile birlikte vatozlar ve köpek balıklarının yüzdüğü akvaryuma dalıp kitabını imzaladı. Koçak, "Kitabımda üç günün sonunda enkazdan nasıl çıktığımı, bacaklarımı nasıl kaybettiğimi, nasıl ayağa kalktığımı ve engellenen hayatları anlatmaya çalıştım" dedi.