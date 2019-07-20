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’ın kızı ’nin eşyalarını haczettirdi ama…

’ın kızı , kendisine borcu olan ’nin eşyalarını haczettirdi. Mitrani, ‘Borcumu ödeyeceğim’ dedi, eşyalar yediemin olan eşine verildi. Ancak ödeme yapılmadı, Mitrani’nin eşi eşyalarla kayıplara karıştı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019
Cavit Çağlar’ın kızı Yeşim Hattat Moiz Mitrani’nin eşyalarını haczettirdi ama…

ALACAĞINI TAHSİL EDEMEDİ
İŞ adamı Cavit Çağlar'ın kızı Yeşim Hattat, Moiz Mitrani'den alacağını tahsil etmek için icra müdürlüğüne başvurdu. Mitrani'nin evine icra gönderildi; iki TV, koşu bandı, beş halı ve antika köşe saati haczedildi. Haczin ardından iş adamı, borcunu ödeme sözü verdi.


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HACİZLİ eşyalar, yediemin sıfatıyla Mitrani'nin eşi Çiğdem Mitrani'ye teslim edildi. Aradan aylar geçti ancak iş adamı borcunu ödemedi. Bunun üzerine Hattat, eşyaların satılmasını istedi. Fakat Çiğdem Mitrani'nin, hacizli malları alıp kaçtığını öğrendi.

Yeşim Hattat, yediemin görevini ihlal edip eşyalarla başka bir eve taşınan Çiğdem Mitrani'den şikayetçi oldu. Moiz Mitrani'nin eşi Çiğdem Mitrani, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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Cavit Çağlar’ın kızı Yeşim Hattat Moiz Mitrani’nin eşyalarını haczettirdi ama…
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