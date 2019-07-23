1960’lardan günümüze uzanan bir aşk öyküsü

BUGÜN NELER OLDU

USTA yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın milyonlarca seyirciye ulaşan 'Aşk Tesadüfleri Sever' filminin ikincisinin çekimleri başladı. Sorak'ın, yönetmenliğini bu defa eşi İpek Sorak'la birlikte üstlendiği filmde başrolleri Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşkı seyirciyle buluşturacak. Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film; geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken, seyirciyi 1960'lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak.