Arda’dan artistik hareketler

Arda Turan, takımının Salzburg'daki kampı biter bitmez, Bodrum'daki ailesinin yanına koştu. Greystone adlı lüks yatında eşi Aslıhan Doğan ve oğlu Hamza ile hasret gideren ünlü futbolcu, kendisini Ege'nin serin sularına bıraktı.
VAN DAMME BODRUM'U SEVDİ
ÜNLÜ aktör Jean Claude Van Damme; Bodrum'da iş adamı Ali Osman Akat'ın konuğu olarak Miracle adlı teknede keyif yaptı.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
MERVE Oflaz, Akyaka'da başladığı tatiline, arkadaşlarıyla Alaçatı'da devam ediyor.
NEFES TATİLDE
ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu İrem Helvacıoğlu, önceki gün Ege'de tekne keyfi yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı
AİLE SAADETİ
ALP Kırşan, eşi Zeynep Kırşan ve çocuklarıyla Marmaris Selimiye'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.