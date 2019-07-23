Arda’dan artistik hareketler

BUGÜN NELER OLDU

Arda Turan, takımının Salzburg'daki kampı biter bitmez, Bodrum'daki ailesinin yanına koştu. Greystone adlı lüks yatında eşi Aslıhan Doğan ve oğlu Hamza ile hasret gideren ünlü futbolcu, kendisini Ege'nin serin sularına bıraktı.ÜNLÜ aktör Jean Claude Van Damme; Bodrum'da iş adamı Ali Osman Akat'ın konuğu olarak Miracle adlı teknede keyif yaptı.MERVE Oflaz, Akyaka'da başladığı tatiline, arkadaşlarıyla Alaçatı'da devam ediyor.ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu İrem Helvacıoğlu, önceki gün Ege'de tekne keyfi yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştıALP Kırşan, eşi Zeynep Kırşan ve çocuklarıyla Marmaris Selimiye'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.