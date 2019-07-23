Kibariye eşi için bunu da yaptı! Kibariye'den büyük fedakarlık...
Kibariye eşi için bunu da yaptı. Daha önce aldatma haberleriyle gündeme gelen Kibariye, bu kez eşi için yaptığı fedakarlıkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık için zarara girdi. Kibariye, eşinin 10 milyon liralık borcunu ödemek için kolları sıvadı. İşte Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık için yaptığı çok konuşulan fedakarlık…
Giriş Tarihi: 23.7.2019 11:43Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 11:46
Geçen yıl kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden zor günler yaşayan Kibariye, fedakar çıktı.