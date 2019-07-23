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'ün onur savaşı

, kendisiyle ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan eski eşi Ender Balcı ile mahkemelik oldu. Balcı, 2.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019
Sibel Tüzün'ün onur savaşı

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Sibel Tüzün, 2016'da boşandığı Ender Balcı'nın kendisini tehdit ettiğini belirterek mahkemeye başvurmuştu. Ardından eski eşler, nafaka davasında da karşı karşıya geldi. İkili arasındaki yargı süreci devam ederken; Balcı, Tüzün hakkında "İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını aldatan kadın...' şeklinde bir paylaşım yaptı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Bunun üzerine Tüzün, eski eşinden şikayetçi oldu. İfadesi alınan Balcı, hakaret kastı olmadığını söyledi. Dosya uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Tüzün, eski eşiyle uzlaşmadı. Hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Balcı, mahkemede "Bana attığı mesaja cevap verdim, hakaret etmedim" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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Sibel Tüzün'ün onur savaşı
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