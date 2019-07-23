‘Sarışın olacağım’ diye seti bırakıp kuaföre gitti

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü yönetmen Erkan Nas, iki gün önce sosyal medyada yaptığı 'Nerede görülmüş set yarıda bırakılıp sarışın olacağım diye tutturmak... Bu kadın çılgın' paylaşımıyla dikkat çekti. 'Kim bu kadın?' yorumları yapılırken, bu kişinin Nisan ayında 'Mavi Boncuk' ve 'Saymadım Kaç Yıl Oldu' single çalışması ile sanat müziğiseverlerle buluşan Deniz Gençay olduğu anlaşıldı. 'Mavi Boncuk'un klibinde koyu renk saçları ile tanıdığımız Gençay'ın, 'Saymadım Kaç Yıl Oldu' klibinin çekiminde "Sarışın olmak istiyorum" diyerek seti yarıda bırakıp kuaföre gittiği öğrenildi. Ardından ünlü yönetmenin gönlünü alan sanatçı, klibin başında koyu kumral saçlıyken, finali sarışın olarak yaptı. Erkan Nas; sosyal medyada, 'Dün sarışın olacağım' deyip seti yarıda bıraktı, bugün sarışın olmuş geldi. Gönlümü de bir hayli aldı' diye yeni bir paylaşım yaptı.