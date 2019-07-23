Sevgi dolu anılar

BUGÜN NELER OLDU

NURGÜL Yeşilçay, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le birlikte rol aldığı filmin çekimleri tamamlanınca tatile çıktı. Bodrum'da dinlenen Yeşilçay, taktığı gözlüklerle usta oyuncu Nuri Alço'ya göndermede bulundu. Yeşilçay, bir fotoğrafını 'Sarı vintage gözlük=Nuri Alço' notuyla paylaştı. Yeşilçay, son paylaşımında ise gece denize girmenin daha güzel olduğunun altını çizdi.ENGIN Hepileri, eşi Beyza Şekerci ve oğlu ile birlikte Urla'da tatil yapıyor. Aile, Instagram'da tatillerinden keyifli kareler de paylaşıyor.ATV dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni sezon için Bodrum'da enerji depoluyor. Kaynarca, önceki gün köpeği Odin ile poz verdi.EMINE Ün, eşi Tolga Karakaş ile Gümüşlük'te. Çift, önceki akşam gün batımında romantik bir akşam yemeği yedi.CEMIYET hayatının ünlü isimlerinden Aslışah Alkoçlar, Çeşme'de yakın dostları ile doğum gününü kutladı. Parti, Before Sunset Beach'te gerçekleşti.