ÜNLÜLER, seyahat kolaylığı ve yaz şıklığı sağlayan Mykonos Glow by Müge Arnas/Tuba Peksayar, The Glowings by Tuçe Peksayar ve Tuba Ergin markalarının Brandroom Yalıkavak Marina'daki davetinde buluştu. Etkinliğe Ece Vahapoğlu, Sema Çelebi, Gülgün Çavuşoğlu, Ahu Orakçıoğlu, Aysel Akçay ve Beril Akçay gibi tanınmış isimler katıldı.