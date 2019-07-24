‘16 milyon kadının yaşadığı acıyı görmek için kadın olmak gerekmez’

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Oyuncu Kerem Bürsin, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için sosyal medyada paylaşım yaptı. Uzun süredir bu konu üzerinde çalıştığını belirten Bürsin, şunları söyledi: "Her zaman cinsiyet eşitsizliğini büyük bir sorun olarak görmeme rağmen aslında çok derin bir farkındalık içerisinde olmadığımı fark ettim. Türkiye'de 16 milyon kadın hayatla- rının bir döneminde aile içi şiddete maruz kalıyor. 2018Cinsiyet Eşitliği Raporu'na göre ise; Türkiye 149 ülke içinde 130'uncu sırada. Kadınların çektiği acıları görmek veya empati kurabilmek için kadın olmak gerekmiyor. Yapılan bu haksızlığa neden olan öğretileri yıkıp cinsiyet ayrımcılığın karşı durmalıyız.