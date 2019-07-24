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‘16 milyon kadının yaşadığı acıyı görmek için kadın olmak gerekmez’

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019
‘16 milyon kadının yaşadığı acıyı görmek için kadın olmak gerekmez’
Oyuncu Kerem Bürsin, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için sosyal medyada paylaşım yaptı. Uzun süredir bu konu üzerinde çalıştığını belirten Bürsin, şunları söyledi: "Her zaman cinsiyet eşitsizliğini büyük bir sorun olarak görmeme rağmen aslında çok derin bir farkındalık içerisinde olmadığımı fark ettim. Türkiye'de 16 milyon kadın hayatla- rının bir döneminde aile içi şiddete maruz kalıyor. 2018
Cinsiyet Eşitliği Raporu'na göre ise; Türkiye 149 ülke içinde 130'uncu sırada. Kadınların çektiği acıları görmek veya empati kurabilmek için kadın olmak gerekmiyor. Yapılan bu haksızlığa neden olan öğretileri yıkıp cinsiyet ayrımcılığın karşı durmalıyız.
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