Jeff Bezos’un 400 milyon $’lık yüzen sarayı Bodrum’da

Yazın tüm hızıyla devam ettiği Bodrum marinası milyarderlerin süper lüks yatlarıyla dolu. Şu sıralar rekor boşanma davasıyla da gündemde olan dünyanın en zengin insanı ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos da Flying Fox adlı mega yatla Bodrum'a geldi.







Yalıkavak'taki marinaya demir atan 400 milyon dolar değerindeki altı katlı yüzen saray, görkemiyle görenleri büyülüyor. Dünyanın en büyük 14'üncü mega yatı olan Flying Fox, Almanya'daki Lurssen Tersanesi'nde imal edildi. 136 metre uzunluğunda, 22.5 metre genişliğindeki süper lüks yatta, iki helikopter pisti bulunuyor. Yatın yüzme havuzu ise 12 metre uzunluğunda. 2019 yapımı ultra lüks yatta, 11 kabinde 22 kişi konaklayabiliyor.







DÖRT MEGA YAT DAHA YALIKAVAK'A DEMİR ATTI

Yalıkavak'ta ?Flying Fox'un dışında Idensty, Lady Lara, Tis ve Aquella adında dört mega yat daha demir attı.

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